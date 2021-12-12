За минувшие сутки в Литву пытались попасть 8 мигрантов. В то же время в Польшу – около 52.

Обратите внимание Мигранты прорвались через границу с Польшей, им помогали белорусские пограничники

Польского солдата травмировали камнем

В Литве сообщили, что 8 мигрантов пытались прорваться через границу. После этого в Ландзийском районе раздались 20 выстрелов с белорусской стороны. В то же время в Шальчининкском районе стреляли еще два раза.

В польской пограничной службе сообщили, что около 55 мигрантов одновременно наступали на границу. Во время атаки они бросали в пограничников камнями. Один военный получил удар в лицо, из-за чего его госпитализировали.

Также 52 мигранта пытались прорваться через границу, чтобы попасть на территорию Польши.

Миграционный кризис в Беларуси: главное

8 ноября 2021 года колонна мигрантов с Ближнего Востока двинулась в Беларуси к польской границе.

Под границей нелегалы организовали лагерь. Основная их цель – попасть в Германию через Польшу.

В НАТО заявили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует мигрантов для давления на Евросоюз.

Против самопровозглашенного президента ввели новые санкции. Под ограничения попал и его старший сын Дмитрий.

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