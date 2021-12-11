Инцидент произошел примерно в 23:35. Тогда вблизи Черемчи группа беженцов снова попыталась прорвать польско-белорусскую границу.

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Мигранты пытались незаконно попасть в Польшу

По словам пресс-секретаря Пограничной службы Польши Анны Михальской, группа из 28 человек при содействии белорусских офицеров прорывала границу.

Группе мигрантов удалось пересечь границу. Однако затем их всех задержали и вернули к границе,

– отметила Михальская.

В результате инцидента никто не пострадал – ни польские пограничники, ни мигранты.

Попытки нелегального пересечения границы Польши: что известно

В течение суток, 10 декабря, в Польше зафиксировали 41 попытку незаконно попасть в страну со стороны Беларуси. Пограничники выписали 10 постановлений об оставлении территории страны.

С начала 2021 года насчитали почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В частности, в ноябре таких случаев было 8,9 тысячи, в октябре – 17,5 тысячи, в сентябре – 7,7 тысячи.

Справка. Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября. Тогда тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь польскую границу. Беженцы остаются там до сих пор.

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