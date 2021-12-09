Правоохранители остановили автомобиль Mazda, чтобы проверить его. Зато водитель нажал на газ и попытался скрыться.

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Украинец перевозил беженцев

За злоумышленником устроили погоню. Его поймали и арестовали в селе Трещотки неподалеку от Бельск-Подляского на расстоянии примерно в 40 километрах от границы с Беларусью.

В салоне автомобиля находились 9 граждан Ирака, которые перед тем незаконно пересекли границу.

К слову, пограничники также сообщили о задержании водителя-сирийца, который перевозил 5 граждан Ирака.

Попытки мигрантов незаконно пересечь границу

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу.

Беженцы обустроили лагерь недалеко от границы. Регулярно они совершают попытки пересечь границу между странами.

С начала миграционного кризиса в Польше задержали 330 водителей, которые перевозили нелегальных мигрантов, а в их автомобилях обнаружили в общей сложности примерно 1 400 пассажиров. Беженцев неоднократно перевозили украинцы.

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