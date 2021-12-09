Правоохоронці зупинили автомобіль Mazda, аби перевірити його. Натомість водій натиснув на газ і спробував втекти.
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Українець перевозив біженців
За зловмисником влаштували погоню. Його спіймали та заарештували в селі Трещутки неподалік від Більськ-Підляського, що на відставні приблизно у 40 кілометрів від кордону з Білоруссю.
У салоні автівки перебували 9 громадян Іраку, які перед тим незаконно перетнули кордон.
До слова, прикордонники також повідомили про затримання водія-сирійця, який перевозив 5 громадян Іраку.
Спроби мігрантів незаконно перетнути кордон
- Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилась на початку листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон.
- Біженці облаштували табір неподалік кордону. Регулярно вони здійснюють спроби перетнути межу між країнами.
- Від початку міграційної кризи у Польщі затримали 330 водіїв, які перевозили нелегальних мігрантів, а в їхніх автівках виявили загалом приблизно 1 400 пасажирів. Біженців неодноразово перевозили українці.
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