Інцидент трапився приблизно о 23:35. Тоді поблизу Черемчі група біженці знову спробувала прорвати польсько-білоруський кордон.

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Мігранти намагалися незаконно потрапити у Польщу

За словами речниці Прикордонної служби Польщі Анни Міхальської, група з 28 людей за сприяння білоруських офіцерів проривала кордон.

Групі мігрантів вдалося перетнути кордон. Однак потім їх усіх затримали та повернули до кордону,

– зазначила Міхальська.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав – ні польські прикордонники, ні мігранти.

Спроби нелегального перетину кордону Польщі: що відомо

Протягом доби 10 грудня у Польщі зафіксували 41 спробу незаконного потрапити у країну зі сторони Білорусі. Прикордонники виписали 10 постанов про залишення території країни.

Від початку 2021 року нарахували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруської межі. Зокрема, у листопаді таких випадків було 8,9 тисячі, у жовтні – 17,5 тисячі, вересні – 7,7 тисячі.

Довідка. Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилася на початку листопада. Тоді тисячі мігрантів з країн Близького Сходу намагалися перетнути польський кордон. Біженці залишаються там і досі.

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