За минулу добу в Литву намагалися потрапити 8 мігрантів. Водночас до Польщі – близько 52.

Зверніть увагу Мігранти прорвалися через кордон з Польщею, їм допомагали білоруські прикордонники

Польського солдата травмували каменем

У Литві повідомили, що 8 мігрантів намагалися прорватися через кордон. Після цього в Ландзійському районі пролунали 20 пострілів з білоруської сторони. Водночас у Шальчинінкському районі стріляли ще двічі.

У польській прикордонній службі повідомили, що близько 55 мігрантів одночасно наступали на кордон. Під час атаки вони кидали у прикордонників камінням. Один військовий отримав удар в лице, через що його госпіталізували.

Також 52 мігрантів намагалися прорватися через кордон, щоб потрапити на територію Польщі.

Міграційна криза в Білорусі: головне

8 листопада 2021 року колона мігрантів з Близького сходу рушила в Білорусі до польського кордону.

Під кордоном нелегали організували табір. Основна їхня мета – потрапити до Німеччини через Польщу.

У НАТО заявили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує мігрантів для тиску на Євросоюз.

Проти самопроголошеного президента ввели нові санкції. Під обмеження потрапив і його старший син Дмитро.

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