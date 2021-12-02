Крок про розширення санкцій у Вашингтоні ухвалили через нехтування режимом Лукашенка міжнародними нормами та добробутом власних громадян. Це реакція, передусім, на ситуацію з нелегалами на кордоні Білорусі та Польщі.
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Дмитро Лукашенко – бізнесмен та член НОК Білорусі
Дмитро Лукашенко займається бізнесом, також він очолює державно-громадське об'єднання "Президентський спортивний клуб" і є членом НОК Білорусі.
Під каральні обмеження син самопроголошеного президента потрапив як людина "близька до високопоставленого корумпованого чиновника".
Нові фігуранти санкційного списку США:
- "Білоруська калійна компанія",
- "Трансавіаекспорт",
- "Славкалій",
- "Белтехекспорт"
- ВАТ "Агат – електромеханічний завод",
- ТОВ "Агророзквіт",
- ВАТ "140 ремонтний завод",
- ВАТ "Кідма тек",
- ТОВ "ГардСервіс",
- ВАТ "Пеленг",
- державне підприємство "ЦЕНТРКУРОРТ",
- три білоруські літаки.
У повідомленні Мінфіну мовиться, що Вашингтон розширив санкції водночас з Великою Британією, Канадою та ЄС.
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Що відомо про Дмитра Лукашенка:
- Народився у 1980 році.
- Випускник факультету міжнародних відносин Білоруського державного університету.
- Служив в одному з елітних прикордонних підрозділів – з боротьби з контрабандою та нелегальною міграцією.
- З 2006 року член НОК Білорусі.
- Одружений, є 2 доньки.