Шаг о расширении санкций в Вашингтоне приняли из-за пренебрежения режимом Лукашенко международными нормами и благополучием собственных граждан. Это реакция прежде всего на ситуацию с нелегалами на границе Беларуси и Польши.

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Дмитрий Лукашенко – бизнесмен и член НОК Беларуси

Дмитрий Лукашенко занимается бизнесом, также возглавляет государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и является членом НОК Беларуси.

Под карательные ограничения сын самопровозглашенного президента попал как человек "близкий к высокопоставленному коррумпированному чиновнику".

Обратите внимание! Александр Лукашенко и его старший сын Виктор находятся под санкциями с 2006 года. Средний сын Лукашенко в июне 2021 года попал в санкционный список Евросоюза.

Новые фигуранты санкционного списка США:

"Белорусская калийная компания",

"Трансавиаэкспорт",

"Славкалий",

"Белтехэкспорт"

ОАО "Агат – электромеханический завод",

ООО "Агрорасцвет",

ОАО "140 ремонтный завод",

ОАО "Кидма тек",

ООО "ГардСервис",

ОАО "Пеленг",

государственное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ",

три белорусских самолета.

В сообщении Минфина говорится, что Вашингтон расширил санкции вместе с Великобританией, Канадой и ЕС.

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Что известно о Дмитрии Лукашенко: