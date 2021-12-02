Шаг о расширении санкций в Вашингтоне приняли из-за пренебрежения режимом Лукашенко международными нормами и благополучием собственных граждан. Это реакция прежде всего на ситуацию с нелегалами на границе Беларуси и Польши.
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Дмитрий Лукашенко – бизнесмен и член НОК Беларуси
Дмитрий Лукашенко занимается бизнесом, также возглавляет государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и является членом НОК Беларуси.
Под карательные ограничения сын самопровозглашенного президента попал как человек "близкий к высокопоставленному коррумпированному чиновнику".
Новые фигуранты санкционного списка США:
- "Белорусская калийная компания",
- "Трансавиаэкспорт",
- "Славкалий",
- "Белтехэкспорт"
- ОАО "Агат – электромеханический завод",
- ООО "Агрорасцвет",
- ОАО "140 ремонтный завод",
- ОАО "Кидма тек",
- ООО "ГардСервис",
- ОАО "Пеленг",
- государственное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ",
- три белорусских самолета.
В сообщении Минфина говорится, что Вашингтон расширил санкции вместе с Великобританией, Канадой и ЕС.
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Что известно о Дмитрии Лукашенко:
- Родился в 1980 году.
- Выпускник факультета международных отношений Белорусского государственного университета.
- Служил в одном из элитных пограничных подразделений – по борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией.
- С 2006 года член НОК Беларуси.
- Женат, есть 2 дочери.