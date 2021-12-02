Вот такое неожиданное заявление сделал самопровозглашенный президент соседней с нами страны Александр Лукашенко. Причем не где-нибудь, а в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
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Лукашенко неожиданно связал беженцев и чеченцев
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что организаторами доставки мигрантов в границу Беларуси и Польши были граждане России. В том числе и чеченцы.
У него спросили, собственно, как мигранты по землям Белоруси добираются до польской границы. "Частные компании, такси, автобусы... Нанимают наших людей – и туда двинули", – ответил Лукашенко. И вдруг добавил:
Но тут работали проводники и из России. И "спасибо" чеченцам – это организованные люди. Они наиболее организованными здесь были – организовывали поток. Они помогали людям из Минска попадать на границу. Может быть, даже и пересекать границу.
"Это четко организованный транзит, начиная от Ирака (курды, сирийцы, иракцы), и до границы с Германией. Четко организованный", – подытожил свои соображения Александр Лукашенко, так и не сознавшись, откуда у него такая информация.
В начале декабря Лукашенко отметился уже целой вереницей резких и странных заявлений:
- Он собрался "сделать все, чтобы Украина стала нашей".
- Намекнул, что Крым – "де-факто и де-юре российский".
- Обвинил Украину в поставке оружия в Белоруссию для терактов.
- Заявил, что может разместить у себя российское ядерное оружие.
- А еще и пригрозил Польше закрыть транзит газа.