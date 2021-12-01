Лукашенко заявил, что якобы "мы не очень часто ездим в ЕС". По словам самопровозглашенного президента, интересы Беларуси якобы больше всего сосредоточены в России, Китае и на Востоке.

Заметьте Поток сознания, – Кулеба отреагировал на заявление Лукашенко о "российском Крыме"

Также Лукашенко, спровоцировавший кризис на границе Беларуси и ЕС, цинично подчеркнул, что решением закрыть границы Польша только себе навредит.

Кому ты навредишь? Сам себе. А потом, ты закроешь – тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России,

– заявил самопорашенный президент.

"Циничная игра авторитарных режимов"