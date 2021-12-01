Лукашенко заявил, что якобы "мы не очень часто ездим в ЕС". По словам самопровозглашенного президента, интересы Беларуси якобы больше всего сосредоточены в России, Китае и на Востоке.

Заметьте Поток сознания, – Кулеба отреагировал на заявление Лукашенко о "российском Крыме"

Также Лукашенко, спровоцировавший кризис на границе Беларуси и ЕС, цинично подчеркнул, что решением закрыть границы Польша только себе навредит.

Кому ты навредишь? Сам себе. А потом, ты закроешь – тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России,
– заявил самопорашенный президент.

"Циничная игра авторитарных режимов"

  • Заместитель польского министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что продолжается циничная игра авторитарных режимов на границе. Ее ведут Россия и Беларусь.
  • В то же время, Минск и Москва цинично пытаются обвинить Варшаву в миграционном кризисе.
  • По словам политика, Польша не изменит свою политику. Она и дальше будет защищать Евросоюз от наплыва нелегальных мигрантов.
  • Пшидач подчеркнул, что только так у Лукашенко можно отбить желание вести и дальше агрессивные действия.