Об этом сообщил заместитель польского министра иностранных дел Марцин Пшидач. Дипломат подчеркнул, что Польша не изменит своей политики и будет защищать ЕС от проникновения нелегалов.

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По его словам, только так можно отбить желание у Лукашенко к дальнейшим агрессивным действиям, а также приостановить поток мигрантов, которые хотели бы прилететь в Беларусь с Ближнего Востока или Африки.

Мы имеем дело с циничной игрой авторитарных режимов, которые используют простых людей в своей грязной политике, пренебрегая правами человека. Нам нужно работать не только эффективно, но и мудро,

– сказал Марцин Пшидач.

Он добавил, что Варшава неоднократно пыталась оказать гуманитарную помощь беженцам, высылая конвои с:

продуктами;

лекарствами;

палатками;

одеждой.

"Однако режим Лукашенко не пропустил нас к ним через границу", – подытожил польский дипломат.

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