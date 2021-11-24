"Товарищ Путин" стремится сделать "хрупким" Европейский Союз. Об этом сайту 24 канала рассказал политолог, директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

Актуально Help, Poland: мигранты встали на колени на белорусско-польской границе

Что задумал Путин

Обратите внимание: тысячи мигрантов пришли к колючей проволоке на границе Беларуси и Польши 8 ноября. Тогда польское правительство заявило, что приводит свои войска в полную боевую готовность.

Евгений Магда подчеркнул, что сейчас Александр Лукашенко выполняет задачи Владимира Путина. Это достаточно очевидно уже не только для украинских экспертов, но и для польских аналитиков и чиновников.

Эксперт пояснил, что Россия пытается расшатать Европейский Союз, сделать его более "хрупким" и более благоприятным для того, чтобы продвигать свои интересы. В частности, запустить как можно скорее "Северный поток – 2".

Тема с мигрантами является информационно благоприятной, привлекает много внимания, ложится на эмоции очень хорошо. Мы с вами в основном видим информацию, которую показывают либо мигранты, либо белорусские государственные медиа, либо российские пропагандисты. К тому же двое последних – это фактически одно и то же. То есть, мы видим эффект "постправды", которая влияет на ситуацию и, думаю, будет влиять дальше. Евгений Магда Политолог, директор "Института мировой политики"

Магда уверен, что Россия пытается расшатать Европейский Союз / Фото из Фейсбука эксперта

Актуально Евросоюз выделяет 700 тысяч евро на срочную помощь мигрантам в Беларуси

Статус последнего диктатора Европы

По мнению политолога, Александру Лукашенко нелегко будет лишиться статуса последнего диктатора Европы, ведь "ему его Путин приклеил намертво".

Но он борется явно за какие-то собственные возможности именно в отношениях с Путиным. Сам по себе Лукашенко не пошел бы на подобный размах. У него и ресурса нет, и таких возможностей,

– подчеркнул специалист.

Лукашенко рассчитывает на финансовую поддержку России / Фото из архива сайта 24 канала

Магда уверен, что Европейскому Союзу нужно вводить санкции и как можно скорее. По его мнению, они будут иметь двойной эффект. С одной стороны – должны "ударить по персоналиям и по экономике Беларуси", а с другой – "на что и рассчитывает Лукашенко, что ему Россия компенсирует эти экономические потери".

Коротко о кризисе с мигрантами: