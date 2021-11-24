"Товарищ Путин" стремится сделать "хрупким" Европейский Союз. Об этом сайту 24 канала рассказал политолог, директор "Института мировой политики" Евгений Магда.
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Что задумал Путин
Евгений Магда подчеркнул, что сейчас Александр Лукашенко выполняет задачи Владимира Путина. Это достаточно очевидно уже не только для украинских экспертов, но и для польских аналитиков и чиновников.
Эксперт пояснил, что Россия пытается расшатать Европейский Союз, сделать его более "хрупким" и более благоприятным для того, чтобы продвигать свои интересы. В частности, запустить как можно скорее "Северный поток – 2".
Тема с мигрантами является информационно благоприятной, привлекает много внимания, ложится на эмоции очень хорошо. Мы с вами в основном видим информацию, которую показывают либо мигранты, либо белорусские государственные медиа, либо российские пропагандисты. К тому же двое последних – это фактически одно и то же. То есть, мы видим эффект "постправды", которая влияет на ситуацию и, думаю, будет влиять дальше.
Магда уверен, что Россия пытается расшатать Европейский Союз / Фото из Фейсбука эксперта
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Статус последнего диктатора Европы
По мнению политолога, Александру Лукашенко нелегко будет лишиться статуса последнего диктатора Европы, ведь "ему его Путин приклеил намертво".
Но он борется явно за какие-то собственные возможности именно в отношениях с Путиным. Сам по себе Лукашенко не пошел бы на подобный размах. У него и ресурса нет, и таких возможностей,
– подчеркнул специалист.
Лукашенко рассчитывает на финансовую поддержку России / Фото из архива сайта 24 канала
Магда уверен, что Европейскому Союзу нужно вводить санкции и как можно скорее. По его мнению, они будут иметь двойной эффект. С одной стороны – должны "ударить по персоналиям и по экономике Беларуси", а с другой – "на что и рассчитывает Лукашенко, что ему Россия компенсирует эти экономические потери".
Коротко о кризисе с мигрантами:
- Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу.
- Нелегалы обустроили лагерь недалеко от границы. Регулярно они совершают попытки пересечь границу между странами.
- Польша стянула военных, полицейских и нацгвардейцев. Глава польской полиции сообщил о 12 пострадавших бойцах по состоянию на 16 ноября.
- Из лагеря беженцев в Беларуси госпитализировали сотню мигрантов, среди них есть больные COVID-19.
- Поляки показали, как пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках.