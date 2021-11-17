Видео с красноязычными кадрами выложили в сети.
Между тем Евросоюз выделяет 700 тысяч евро на срочную помощь мигрантам в Беларуси
Люди скандировали просьбы о помощи
На видео видно, что десятки людей собрались возле металлической ограды. Они скандируют: "Help-help, Poland" ("Помоги-помоги, Польша"). Передние ряды нелегалов встали на колени.
Зато за оградой находились польские военные и пограничники.
Смотрите видео с границы / видео телеграм-канала SHOT:
Нелегалы бросали в пограничников гранаты
Отметим, что между польскими пограничниками и мигрантами постоянно вспыхивают стычки. Так, нелегалы забросали поляков светошумовыми гранатами. Выяснили, что такие использовали и белорусские силовики во время подавлений акций протестов. Таким образом, вооружать нелегалов могла именно Беларусь.
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В Минобороны Польши считают, что на решение миграционного кризиса могут уйти месяцы или даже годы, ведь каждую ночь нелегалы пробуют прорвать границу.
Коротко о кризисе с мигрантами:
- Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу.
- Нелегалы обустроили лагерь недалеко от границы.
- Они постоянно осуществляют попытки пересечь границу между странами.
- Польша стянула военных, полицейских и нацгвардейцев.
- Глава польской полиции сообщил о 12 пострадавших бойцах.