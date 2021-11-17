Гипертрофировано толерантная Германия, прославившаяся не только тем, что принимала к себе разного рода беженцев, но и навязывавшая подобную политику практически всем странам-членам ЕС, внезапно заняла настолько жёсткую позицию в отношении новой волны нелегалов. С чего бы это?

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Возможно с того, что очевидным является то, что фактор мигрантов сегодня Москва и Минск используют для оказания ЕС и любые уступки тандему шантажистов станут проигрышем в очередном этапе гибридной войны против Европы. Возможно, в Берлине адекватно оценивают и угрозы, которые несут вместе с собой тысячи нелегалов курдов, среди которых явно присутствуют сотни боевиков. А возможно Германия просто сделал соответствующие выводы из аналогичной ситуации, в которые попало несколько лет назад.

Напомню, что после миграционного кризиса 2015 года, за волной нелегалов захлестнувших Европу, последовала волна террористических актов.

В 2015 году в Европе произошло 8 терактов, в 2016 их уже было 13 и в основном в Германии, Франции и Бельгии. Всё это время из России звучали недвусмысленные призывы "давайте вместе бороться с терроризмом". Разумеется, чтобы "вместе бороться с терроризмом" Европа должна была снять с России санкции, либо пойти на ряд уступок по стратегически важным для России вопросам.

В 2017 году удар на себе ощутила Великобритания, ведь именно с 2017 года, две европейских страны, ощутившие на себе террористический прессинг, начали проводить в отношении РФ нейтральную политику, в то время как Лондон сохранил жёсткую риторику.

Очевидно, что в 2021 году, столкнувшись с повторением 2015-го и зная какими последствиями чреваты такие миграционные волны, в Берлине не готовы открывать свои ворота для очередной дивизии нелегалов. Особенно, когда очевидно, кто за ними стоит и с какой целью их используют.

Что тут скажешь, действительно правильная позиция. Особенно с учётом горького опыта.