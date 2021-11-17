Почему мы не в Альянсе? Для некоторых стран-членов НАТО ответ простой. Они даже в самый критический момент готовы и дальше заигрывать с Кремлем.

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Действительно ли новое нападение Путина неизбежно и с кем Украине дружить, если НАТО к себе не принимает и защищать отказывается – читайте далее.

Встреча Кулебы и Столтенберга

Накануне министр иностранных дел Украины имел в Брюсселе целый ряд важных встреч с западными политиками. Главные вопросы обсуждения:

обострение на украинской границе;

мигранты на польской границе;

продолжающаяся война на Донбассе.

В этом контексте, наверное, одной из важнейших стала встреча Дмитрия Кулебы и Йенса Столтенберга. Последний заявил, что НАТО отслеживает перемещение российских войск, призвал страны-члены быть честными, признать наконец угрозу и быть наготове.



Кулеба встретился со Столтенбергом / Фото "Кореспондента"

Правда, оказалось, что далеко не все страны НАТО готовы быть честными даже перед собой, не все даже готовы признать очевидную опасность, а следовательно, не все готовы наконец принять Украину в НАТО. И вопрос здесь не только и не столько в украинских реформах, сколько в двуличности лидеров отдельных стран блока.

Украина уже не надеется

Накануне генсек НАТО дал большое интервью каналу HBO. В нем Столтенберг признал, что украинцы разочарованы в Альянсе, который еще в 2008 году обещал Украине членство, но испугался Путина.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что не все страны блока готовы заступится за Украину перед лицом российской агрессии. Попросту, в НАТО нет консенсуса относительно нашего членства. И это честный ответ, который стоило озвучить намного ранее.

И, как ни странно, это признание стало как никогда полезным. Ведь Украина под влиянием США уже не питает иллюзий и не надеется исключительно на НАТО.

Мы действительно оказались в непростой ситуации, ведь западные спецслужбы, ссылаясь не просто на публичные статьи журналистов, но и на данные, которые пока засекречены, заявляют о, цитирую: "Высокой вероятности нового российского вторжения в Украину в ближайшее время".

В Минобороны предостерегли

Даже Минобороны Украины, которое еще неделю назад уверяло, что ситуация на границе под контролем, сегодня признало – уже этой зимой Россия может пойти в наступление.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявил, что миграционный кризис на границе ЕС, устроенный Лукашенко, это лишь дымовая завеса для атаки Кремля по территории Украины.

Путин с помощью мигрантов попросту пытается отвлечь западное сообщество от стягивания своих войск ближе к Украине.

Вы можете спросить: тогда почему украинская власть продолжает делать вид, что всё под контролем и сохранять спокойствие? Отвечу. Потому что паника здесь точно не поможет, а украинская власть всё это время вела тихие переговоры и консультации с западными союзниками. И сегодня мы уже можем говорить об их результатах.

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Кто готов противостоять Кремлю

Первым об угрозе нового нападения заявил госсекретарь США Блинкен еще на прошлой неделе во время встречи с главой Украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Это заявление и стало сигналом коллективному Западу и своеобразной проверкой стран на готовность к борьбе с российским агрессором.

НАТО провел своеобразную ревизию настроений среди членов – кто готов по-настоящему противостоять Кремлю, а кто намерен и дальше закрывать глаза на беспредел Путина в Европе.

США же, в свою очередь, начали активно обрабатывать каждого из союзников.

Например, после того как Россия показательно саботировала проведение Нормандского формата, США обсудили кризис с Францией. Блинкен лично встретился с главой французского МИДа.

Позиция Макрона и Джонсона

И уже на следующий день, казалось бы, питающая симпатии к Путину Франция заявила, что она готова защищать всю территорию Украины. Об этом, во время личного разговора с Путиным заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Спешу заверить, что это не просто слова Макрона, ведь стоит обратить внимание на то, что этому предшествовало – возобновление достаточно близких отношений французского президента с Джо Байденом несколькими неделями ранее.

Фактически в унисон с Макроном выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что странам ЕС стоит сделать решающий выбор:

или они и дальше остаются в газовом плену Кремля;

или они защищают Украину.



Джонсон обратился к странам ЕС / Фото Getty Images

Джонсон довольно прямо заявил, что самое время показать, что у каждой из стран НАТО стоит за словами об обеспокоенности и поддержке суверенитета Украины.

Что предшествовало заявлениям Джонсона

Важно отметить, что такому заявлению Джонсона предшествовали 2 события.

Главнокомандующий вооруженными силами Британии Ник Картер заявил, что армии королевы стоит подготовиться к вероятной войне с Россией, а членам НАТО пора бы перестать жевать сопли и честно ответить: они в Альянсе, или с Путиным?

Кроме того, накануне издание The Mirror сообщило о том, что Британия готова перебросить в Украину до 600 своих спецназовцев, чтобы не допустить атаку России.

Якобы, подобный приказ был отдан после того, как британская разведка сообщила Джонсону об опасности, которую представляет Кремль в эти дни.

Конечно, 100% уверенности в данных издания нет, да и формирование отдельных отрядов в Британии еще не значит, что их перебросят в Украину. Но подобная утечка информации – это четкий превентивный сигнал Кремлю о том, что британцы настроены решительно.

Не стоит забывать и об еще одной немаловажной детали. США накануне показательно провели военные учения в Черном море с привлечением своих эсминцев и бомбардировщиков, а также военного контингента Украины, Румынии и Турции. И это также показало на чью поддержку в этом регионе стоит опираться Киеву.

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Также, обращу ваше внимание на тесный контакт Госдепа США с польскими властями. Накануне Блинкен переговорил с главой польского МИДа и акцентировал внимание на том, что США благодарны Польше за поддержку Украины.

Кремль не хочет обсуждать тему войны

Ситуация на границе Украины действительно обостряется и Кремль всячески пытается уйти от обсуждения темы войны на Донбассе. Но эта ситуация наконец показала, кто на Западе настоящие партнеры Украины и на кого можно положиться.

Сегодняшняя ситуация лишь кристаллизует наших настоящих союзников, в первую очередь США, Великобританию, страны Восточной Европы и Турцию. Именно сотрудничество в таких локальных альянсах, а не в глобальном блоке НАТО, может в будущем обеспечить нам победу.