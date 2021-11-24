"Товариш Путін" прагне зробити "крихким" Європейський Союз. Про це сайту 24 каналу розповів політолог, директор "Інституту світової політики" Євген Магда.

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Що задумав Путін

Зверніть увагу: тисячі мігрантів прийшли до колючого дроту на кордоні Білорусі та Польщі 8 листопада. Тоді польський уряд заявив, що приводить свої війська у повну бойову готовність.

Євген Магда наголосив, що наразі Олександр Лукашенко виконує завдання Володимира Путіна. Це достатньо очевидно вже не тільки для українських експертів, але й для польських аналітиків та урядовців.

Експерт пояснив, що Росія намагається розхитати Європейський Союз, зробити його більш "крихким" і більш сприятливим для того, щоб просувати свої інтереси. Зокрема, запустити якомога швидше "Північний потік – 2".

Тема з мігрантами є інформаційно сприятливою, привертає багато уваги, лягає на емоції дуже добре. Ми з вами здебільшого бачимо інформацію, яку показують або мігранти, або білоруські державні медіа, або російські пропагандисти. До того ж двоє останніх – це фактично одне і те ж. Тобто, ми бачимо ефект "постправди", яка впливає на ситуацію і, думаю, буде впливати далі. Євген Магда Політолог, директор "Інституту світової політики"

Магда впевнений, що Росія намагається розхитати Європейський Союз / Фото з фейсбуку експерта

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Статус останнього диктатора Європи

На думку політолога, Олександру Лукашенку не легко буде позбутися статусу останнього диктатора Європи, адже "йому його Путін приклеїв намертво".

Але він бореться вочевидь за якісь власні можливості саме у відносинах з Путіним. Сам по собі Лукашенко не пішов би на подібний розмах. У нього і ресурсу немає, і таких можливостей,

– наголосив фахівець.

Лукашенко розраховує на фінансову підтримку Росії / Фото з архіву сайту 24 каналу

Магда впевнений, що Європейському Союзу потрібно запроваджувати санкції та якомога швидше. На його думку, вони матимуть подвійний ефект. З одного боку – мають "вдарити по персоналіях і по економіці Білорусі", а з іншого – "на що і розраховує Лукашенко, що йому Росія компенсує ці економічні втрати".

Коротко про кризу з мігрантами: