Проблемы с мигрантами возникли и у Лукашенко

Такое мнение в интервью высказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. Он отметил, что ранее Беларусь устраивала агрессивные действия на границе с другими государствами-соседями.

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Первые агрессивные действия были на литовском и, частично, латвийском участках границы, а сейчас это Польша. Конечно, в дальнейшем это могут быть другие страны, в том числе и Украина,

– заявил Пшидач.

Ситуация в Беларуси также напряженная. По словам польского дипломата, Лукашенко пообещал мигрантам возможность пересечения границы и взял от них деньги. Однако те до сих пор остаются на территории Беларуси.

"У них растет разочарование. Растет раздражение белорусских пограничников, на которых давят сверху, чтобы они перебрасывали мигрантов через границу. Это усиление напряжения может найти выход и на других границах", – пояснил заместитель министра иностранных дел Польши.

Из-за миграционного кризиса Варшава постоянно контактирует с Киевом. Стороны координируют свои действия. Консультации проходят также в пределах Люблинского треугольника.

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