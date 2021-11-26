Проблеми з мігрантами виникли й у Лукашенка

Таку думку в інтерв'ю висловив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач. Він наголосив, що раніше Білорусь влаштовувала агресивні дії на кордоні з іншими державами-сусідками.

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Перші агресивні дії були на литовській і, частково, латвійській ділянках кордону, а зараз це Польща. Звичайно, надалі це можуть бути інші країни, зокрема й Україна,

– заявив Пшидач.

Ситуація у Білорусі також напружена. За словами польського дипломата, Лукашенка пообіцяв мігрантам можливість перетину кордону і взяв від них гроші. Однак ті й досі залишаються на території Білорусі.

"У них зростає розчарування. Зростає також роздратування білоруських прикордонників, на яких тиснуть згори, аби вони перекидали мігрантів через кордон. Це посилення напруження може знайти вихід і на інших кордонах", – пояснив заступник міністра закордонних справ Польщі.

Через міграційну кризу Варшава постійно контактує з Києвом. Сторони координують свої дії. Консультації відбуваються також у межах Люблінського трикутника.

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