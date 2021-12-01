Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву назвал Крым "де-факто и де-юре российским". И заявил, что очень хочет туда поехать – вместе с Владимиром Путиным.

Здесь начало истории Де-факто и де-юре: Лукашенко назвал Крым "российским"

Украина будет оценивать поступки Лукашенко, а не "поток сознания"

О визите в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 ноября выступил для журналистов на саммите министров НАТО и партнеров. Чиновник сообщил, что:

Украинские власти не будут реагировать на слова Александра Лукашенко о возможном визите в оккупированный Россией Крым.

Потому что, мол, это лишь слова, а реагировать в этом случае надо на поступки.

Я думаю, нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия,

– заявил Кулеба.

О признании оккупации Крыма

Однако другая часть заявления самопровозглашенного белорусского президента (о признании Крыма "де-факто и де-юре российским") может нанести непоправимый удар по отношениям Беларуси и Украины.

Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать на полную. Крым – это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдерживаться,

– так по этому поводу высказался глава МИД Украины.

К слову: в этом же интервью Лукашенко громко заявил, что готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие – если НАТО сделает что-нибудь подобное же в Польше.