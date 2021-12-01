Виктория Нуланд выступила в Киеве на форуме безопасности в режиме онлайн. Она отметила, что в США озабочены Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия оккупировала Крым.

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Ситуация в Беларуси "трагическая" – Нуланд

"Сейчас он (Лукашенко – 24 канал) пошел гораздо дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и изменить статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Беларусь к объятиям Москвы, отказываясь не только от демократического развития, но и усложняя ситуацию", – заявила Нуланд.

В то же время заместитель госсекретаря США назвала ситуацию в Беларуси "трагической" для ее граждан, которые, по словам Нуланд, "требуют не так уж многого – права свободно избрать своего лидера на честных и открытых выборах".

По словам Виктории Нуланд, Соединенные Штаты координируют с ЕС введение санкций против Лукашенко.

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Что этому предшествовало