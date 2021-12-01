Лукашенко заявил, что между украинскими военными и российскими оккупантами якобы существовала договоренность. По словам самопровозглашенного президента, якобы украинцы первые обратились к россиянам.
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Далее Лукашенко подошел к любимой теме российских пропагандистов – НАТО.
Самопровозглашенный президент рассказал, что украинские военные якобы испугались, что Крым не будет ни украинским, ни российским, потому что его заберет НАТО.
Путин требует от НАТО гарантий
- Между тем президент страны-оккупанта Владимир Путин требует от НАТО гарантий, что Украину туда не возьмут.
- Глава Кремля испугался учения НАТО вблизи границ России. Теперь он заявил, что хочет юридических гарантий о нерасширении Альянса на Восток.
- Президент страны-агрессора подчеркнул, что будет говорить об этом во время переговоров с США и их союзниками.
Сообщение BELTA:
Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году
Александр Лукашенко отметил, что Крым перешел в Россию без сопротивления украинских военных, поскольку была договоренность с российскими военными.