Лукашенко заявив, що між українськими військовими та російськими окупантами нібито існувала домовленість. За словами самопроголошеного президента, начебто українці перші звернулися до росіян.

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Далі Лукашенко підійшов до улюбленої теми російських пропагандистів – НАТО.

Самопроголошений президент розповів, що українські військові нібито злякалися, що Крим не буде ні українським, ні російським, бо його забере НАТО.

Зверніть увагу! У 2014 році Росія окупувала Крим. З того часу окупаційна влада порушує права мирних жителів. У звіті ООН зазначені випадки тортур або жорстокого поводження щодо жителів півострова. Також мовиться про санкції проти релігійних організацій та інші порушення.

Путін вимагає від НАТО гарантій

Тим часом президент країни-окупантки Володимир Путін вимагає від НАТО гарантій, що Україну туди не візьмуть.

Очільник Кремля злякався навчання НАТО поблизу кордонів Росії. Тепер він заявив, що хоче юридичних гарантій про нерозширення Альянсу на Схід.

Президент країни-агресорки наголосив, що говоритиме про це під час перемовин зі США та їхніми союзниками.

Зауважте! Доки прокремлівські пропагандисти озвучують свої давно заїжджені тези, у НАТО заявили, що сприятимуть військовим можливостям України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс зацікавлений, щоб Україна могла ефективно себе захищати.

Допис BELTA:

Лукашенко: українські військові самі попросили Росію врятувати Крим у 2014 році

Олександр Лукашенко зазначив, що Крим перейшов до Росії без опору українських військових, оскільки була домовленість із російськими військовими.