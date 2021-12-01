Лукашенко заявив, що між українськими військовими та російськими окупантами нібито існувала домовленість. За словами самопроголошеного президента, начебто українці перші звернулися до росіян.
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Далі Лукашенко підійшов до улюбленої теми російських пропагандистів – НАТО.
Самопроголошений президент розповів, що українські військові нібито злякалися, що Крим не буде ні українським, ні російським, бо його забере НАТО.
Путін вимагає від НАТО гарантій
- Тим часом президент країни-окупантки Володимир Путін вимагає від НАТО гарантій, що Україну туди не візьмуть.
- Очільник Кремля злякався навчання НАТО поблизу кордонів Росії. Тепер він заявив, що хоче юридичних гарантій про нерозширення Альянсу на Схід.
- Президент країни-агресорки наголосив, що говоритиме про це під час перемовин зі США та їхніми союзниками.
Допис BELTA:
Лукашенко: українські військові самі попросили Росію врятувати Крим у 2014 році
Олександр Лукашенко зазначив, що Крим перейшов до Росії без опору українських військових, оскільки була домовленість із російськими військовими.