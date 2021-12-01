Колишня "прокурорка" окупованого Криму показала кілька своїх фото. На фоні звучали слова із пісні українського музиканта.

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Неочікуваний допис Поклонської

Мережу здивувало те, що зрадниця Поклонська зачитала текст пісні "Люди, як кораблі" українською мовою. Станом на 1 грудня це відео вже переглянули понад 35 тисяч людей, під ним залишили багато коментарів. Нагадаємо, що Поклонська активно підтримала окупацію Криму та максимально сприяла цьому. Через це в Україні відкрили проти неї кілька кримінальних проваджень й оголосили у розшук.

Поклонська цитує Скрябіна: дивіться відео

Раніше колаборантка вже "ностальгувала" за українською

Ще у 2020 році Поклонська цинічно стверджувала, що любить українську мову. Мовляв, "трохи пам'ятає її та розуміє". Далі вона вирішила заспівати фрагмент із пісні Софії Ротару "Черемшина". Й навіть заявила, що співає її з друзями "у Криму та в Москві". Очевидно, щоб продемонструвати свою нібито прихильність.

Поклонська розкритикувала закони Росії

Поклонська, яку нещодавно призначили послом Росії в африканській державі Кабо-Верде, вже встигла відзначитися там критикою у бік влади держави-агресорки. Вона обурювалася через те, що QR-коди нібито порушують конституцію та базові права людини. Все тому, що у Росії з лютого 2022 року можуть впровадити обмеження пропуску у громадські місця та транспорт лише при наявності сертифікатів про вакцинацію або довідки про одужання від COVID-19. Ці дані підтверджуватимуть за допомогою QR-кодів.