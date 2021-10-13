Тепер колишня депутатка Держдуми та колаборантка буде "набиратися дипломатичного досвіду" в африканській країні. Сама Поклонська радіє новому призначенню.
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Реакція Поклонської
Головна "кримська прокурорка" відреагувала на указ Путіна про її призначення в Кабо-Верде. Поклонська вважає цю посаду ознакою високої довіри від російського президента.
Для мене це призначення є великою честю і відповідальністю перед країною. Обіцяю виконувати свій обов'язок достойно і виправдати високу довіру до мене,
– заявила Поклонська.
Найближчим часом колаборантка Наталія Поклонська відправиться в Африку, щоб зайняти нову посаду.
Острівна країна Кабо-Верде: карта
Нове призначення Поклонської: головне
- Про нове призначення Наталії Поклонської стало відомо ще наприкінці серпня 2021 року. Тоді в Держдумі Росії заявляли, що для цього готові всі необхідні документи.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на цю новину й заявив, що "зіпсує їй життя".
- Реакція Кремля не забарилася. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Поклонська є громадянкою Росії, тому Москва захищатиме її.