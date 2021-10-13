Теперь уже экс-депутат Госдумы и колаборантка будет "набираться дипломатического опыта" в африканской стране. Сама Поклонская радуется новому назначению.

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Реакция Поклонская

Главная "крымский прокурор" отреагировала на указ Путина о назначении ее в Кабо-Верде. Поклонская считает эту должность признаком высокого доверия от российского президента.

Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной. Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать высокое доверие ко мне,

– заявила Поклонская.

В ближайшее время колаборантка Наталья Поклонская отправится в Африку, чтобы занять новую должность.

Островная страна Кабо-Верде: карта

Новое назначение Поклонской: главное