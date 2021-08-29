По словам члена путинской "Единой России", заявление Дмитрия Кулебы должен рассматривать Европейский суд по правам человека.

К слову Нарушила законы войны, – Венедиктова заявила, что Поклонскую будут судить заочно

Мгновенная реакция Володина

Как ни странно, представитель политической партии одного из последних диктаторов Европы обвинил главу украинского МИД в том, что его заявления "присущи тоталитарным режимам".

Он обвинил украинскую власть в якобы нарушении прав украинских граждан. Среди таких действий он перечислил войну на Донбассе, отказ от выборов там, а также водную блокаду Крыма.

Словом, во всем, к чему привели агрессивные действия России за последние 7 лет, Володин почему-то обвинил Украину. К слову, он даже признал наличие украинских граждан в Крыму, хотя Россия после оккупации провела там принудительную паспортизацию – российскими гражданами объявляли даже тех, кто от этого упорно отказывался.

Кроме того, российский политик, который, вероятно, никогда не слышал о демократии, заявил, что "с такими методами Украине никогда не стать демократической". Мол, это – путь диктаторского режима.

А за Поклонская не волнуйтесь. Она гражданка России. Его права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже,

– заверил Вячеслав Володин.

Заявление Дмитрия Кулебы

Слова главы украинского МИД были реакцией на вероятное назначение Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде.

Дмитрий Кулеба заявил, что если предательница до сих пор остается гражданкой Украины, то наше государство имеет все шансы испортить ей жизнь.

Кроме того, он подчеркнул, что Поклонская – яркий пример судьбы предателя. Ведь Россия ее использовала, а теперь отправляет далеко в Африку.

Текст публикации Володина:

Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ.

Дословно:

"Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно".

Подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам.

Арсенал этих мер, как мы помним, обширный:

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах;

дискриминация русскоговорящих украинцев и вытеснение русского языка;

блокада (водная, транспортная, финансовая, энергетическая и продовольственная), объявленная жителям Крыма, среди которых были и граждане Украины;

применение силы и оружия против собственного народа - доказательством тому являются события в сгоревшем Доме Профсоюзов в Одессе и боевые действия в Донбассе.

Вот что может ждать граждан Украины, если власти захотят им "испортить жизнь".

Как после этого с министром страны, которая стремится стать частью европейского сообщества, смогут общаться представители западных государств – сложно сказать.

С такими подходами и принципами стать демократическим государством нельзя. Это антинародный путь диктаторского режима.

А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже.