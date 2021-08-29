В эфире одного из телеканалов Дмитрий Кулеба рассказал, что слышал предположения о ее возможном назначении. По его словам, следует проверить, является ли она еще гражданкой Украины.

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Если остается, то тогда у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если она уже вышла из гражданства Украины и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно,

– подчеркнул глава МИД.

Поклонская – красивая иллюстрация судьбы предателя

Глава украинской дипломатии заявил, что считает пример Натальи Поклонская "очень красивой иллюстрацией судьбы предателя".

"Если вы измените своему государству, то государство, ради которой вы предали, в данном случае Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде. При всем уважении к Кабо-Верде", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Что известно о Кабо-Верде?

Это крошечное островное государство к западу от Африки. Оно расположено в Атлантическом океане в более 600 километров от африканского побережья.



Населения Кабо-Верде составляет лишь немногим более полумиллиона человек. При этом государство остается одной из наименее развитых в мире.



В 2020 году ВВП Кабо-Верде составил всего 4,2 миллиарда долларов, что разместило государство на 164 позиции в мире по этому показателю. При этом в 2018 году ВВП на душу населения составлял чуть более 7 тысяч долларов (123 место в мире).

Кто такая Наталья Поклонская: