В ефірі одного з телеканалі Дмитро Кулеба розповів, що чув припущення про її можливе призначення. За його словами, слід перевірити, чи вона ще є громадянкою України.

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Якщо залишається, то тоді в нас є можливість зіпсувати їй життя. Якщо вона вже вийшла з громадянства України та є громадянкою Росії, то вони там можуть призначати кого завгодно і куди завгодно,

– наголосив глава МЗС.

Поклонська – красива ілюстрація долі зрадника

Очільник української дипломатії заявив, що вважає приклад Наталії Поклонської "дуже красивою ілюстрацією долі зрадника".

"Якщо ви зрадите своїй державі, то держава, заради якої ви зрадили, в даному випадку Росія, вас просто використає і відправить в Кабо-Верде. При всій повазі до Кабо-Верде", – розповів Дмитро Кулеба.

Що відомо про Кабо-Верде?

Це крихітна острівна держава на захід від Африки. Вона розташована в Атлантичному океані за понад 600 кілометрів від африканського узбережжя.



Населення Кабо-Верде становить лише трохи більше як пів мільйона осіб. При цьому держава залишається однією з найменш розвинених у світі.



У 2020 році ВВП Кабо-Верде склав всього 4,2 мільярда доларів, що розмістило державу на 164 позиції у світі за цим показником. При цьому у 2018 році ВВП на душу населення становив трохи більш як 7 тисяч доларів (123 місце у світі).

Хто така Наталія Поклонська: