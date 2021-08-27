Джерела у Держдумі​ повідомили, що міжнародний комітет парламенту може розглянути питання про схвалення її кандидатури вже найближчим часом. Мовляв, усі документи вже готові.

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Зазначимо, що послів Росії призначає президент – за погодженням з обома палатами парламенту. Кандидатури на цю посаду розглядають профільні комітети Держдуми та Ради Федерації.

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Що відомо про Наталю Поклонську

Джерело: "Вікіпедія"

Наталі Поклонській – 41 рік. Народилася на Луганщині, у дитячому віці з родиною переїхала в Євпаторію у Криму.

Навчалася у Харківському університеті внутрішніх справ у Євпаторії, працювала в органах прокуратури України.

Є колишньою українською юристкою, колаборанткою з Росією. Після окупації Криму перейшла на бік держави-агресорки.

Була так званою "прокуроркою Криму". Інші кандидати, за словами самої ж Поклонської, відмовилися від цієї посади.

У вересні 2016 року стала депутатом російської Держдуми від "Єдиної Росії". З 2018 року навчалася у Дипломатичній академії МЗС Росії.

В Україні Поклонську судитимуть

У червні Україна завершила розслідування державної зради Поклонської, Аксьонова та ще 6 колаборантів з Криму. Слідство встановило, що вони створили злочинну організацію на окупованому півострові та сприяли поваленню конституційного ладу.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що Поклонську планують заочно притягнути до відповідальності. Наразі правоохоронці продовжують збирати необхідні докази. Раніше їй повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.