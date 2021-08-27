Источники в Госдуме сообщили, что международный комитет парламента может рассмотреть вопрос об одобрении ее кандидатуры уже в ближайшее время. Якобы все документы уже готовы.

Ранее Поклонская предлагает сборной Украины сыграть футбол в Крыму: все из-за новой формы

Отметим, что послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на эту должность рассматривают профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации.

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Что известно о Наталье Поклонской

Источник: "Википедия"

Наталье Поклонской – 41 год. Родилась на Луганщине, в детском возрасте с семьей переехала в Евпаторию в Крыму.

Училась в Харьковском университете внутренних дел в Евпатории, работала в органах прокуратуры Украины.

Она бывший украинский юрист, колаборант с Россией. После оккупации Крыма перешла на сторону государства-агрессора.

Была так называемой "прокуроршей Крыма". Другие кандидаты, по словам самой же Поклонской, отказались от этой должности.

В сентябре 2016 года стала депутатом Госдумы от "Единой России". С 2018 года училась в Дипломатической академии МИД России.

В Украине Поклонскую будут судить

В июне Украина завершила расследование государственной измены Поклонской, Аксенова и еще 6 коллаборантов из Крыма. Следствие установило, что они создали преступную организацию на оккупированном полуострове и способствовали свержению конституционного строя.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что Поклонскую планируют заочно привлечь к ответственности. Сейчас правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства. Ранее ей сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.