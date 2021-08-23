Про це на саміті Кримської платформи сказала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Правоохоронці продовжують збирати докази щодо Поклонської.

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"За дії щодо визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією усім відомій Поклонській раніше повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі вирішують застосувати заочне притягнення її до відповідальності", – зазначила Венедіктова.

Довідка. Меджліс – представницький орган, який має на меті боротися з наслідками геноциду проти кримських татар. Мін'юст Росії у квітні 2016 року визнав його екстремістською організацією. Перед тим Поклонська зупинила діяльність Меджлісу нібито через екстремізм та зв'язок з "Правим сектором".

Слідчі шукатимуть псевдосуддів

Генпрокурорка розповіла, що слідчі також досліджуватимуть докази причетності конкретних "суддів" окупаційних судових органів, які ухвалювали незаконні рішення й притягали до відповідальності активістів. Мовиться про учасників мітингу на підтримку незалежності та територіальної цілісності України у Криму 26 лютого 2014 року.

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