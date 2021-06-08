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Що встановили під час судового розгляду
Відомо, що засуджений був дотичним до встановлення російської влади у Криму, зокрема він брав участь у створенні і функціонуванні незаконно утворених окупаційних органів.
Під час судового розгляду встановили, що засуджений у березні – листопаді 2014 року забезпечував становлення окупаційної влади Росії у Криму,
– мовиться у повідомленні.
Його призначили указом президента Росії на посаду судді так званого Ялтинського міського суду Криму.
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Він був представником судової влади Росії і мав серед функцій не допустити контроль влади України на території півострова. Окрім цього, він умисно допомагав державі-окупанту, щоб нашкодити територіальній цілісності і суверенітету України.