Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты. Юстиция оставила приговор Святошинского районного суда Киева без изменений.

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Что установили в ходе судебного разбирательства

Известно, что осужденный был причастен к установлению российской власти в Крыму, в частности он участвовал в создании и функционировании незаконно образованных оккупационных органов.

Во время судебного разбирательства установлено, что осужденный в марте – ноябре 2014 г. обеспечивал становление оккупационной власти России в Крыму,

– говорится в сообщении.

Его назначили указом президента России на должность судьи так называемого Ялтинского городского суда Крыма.

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Он был представителем судебной власти России и имел среди функций не допустить контроль власти Украины на территории полуострова. Кроме этого, он умышленно помогал государству-оккупанту, чтобы навредить территориальной целостности и суверенитету Украины.

Заметим! Сейчас происходит досудебное расследование касательно более чем 200 уголовных производств относительно так называемых "судей" оккупационной власти в Крыму. Из них более 100 – на стадии судебного разбирательства.