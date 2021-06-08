Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты. Юстиция оставила приговор Святошинского районного суда Киева без изменений.
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Что установили в ходе судебного разбирательства
Известно, что осужденный был причастен к установлению российской власти в Крыму, в частности он участвовал в создании и функционировании незаконно образованных оккупационных органов.
Во время судебного разбирательства установлено, что осужденный в марте – ноябре 2014 г. обеспечивал становление оккупационной власти России в Крыму,
– говорится в сообщении.
Его назначили указом президента России на должность судьи так называемого Ялтинского городского суда Крыма.
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Он был представителем судебной власти России и имел среди функций не допустить контроль власти Украины на территории полуострова. Кроме этого, он умышленно помогал государству-оккупанту, чтобы навредить территориальной целостности и суверенитету Украины.