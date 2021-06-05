Пресс-секретарь суда Алена Катькало заявила, что Кузьменко дадут отсрочку продолжительностью 2 года. Сейчас приговор еще не вступил в силу. Его можно обжаловать в апелляционном суде.

Заметьте Разведка ответила на заявления ФСБ о задержании "украинского агента" в Крыму

Назначили 8 лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме через материалы, маркированные грифом "Совершенно секретно",

– говорится в сообщении.

Еще в апреле 2020 года Россия заявила, что в оккупированном Крыму схватили якобы участников "украинской разведывательно-диверсионной группы". В ее состав якобы входила "российская военная, подозреваемая в выдаче государственной тайны".

В то же время тогда фамилий задержанных не сообщили.

Обратите внимание! По данным Верховного суда, в течение 2020 года в России состоялись 7 судов по делам о госизмене. Все приговоры были обвинительными. В то же время рекордное количество осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм пришлось на 2017 год. Тогда осудили 645 россиян.