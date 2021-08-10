Луганська обласна прокуратура повідомила екссудді про підозру у вчиненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади. Крім того, жінку звинувачують у змінах меж території та державного кордону України, державній зраді.

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Слідство встановило, що у 2014 році суддя апеляційного суду Луганської області зрадила присязі на вірність народу України, увійшла до складу робочої групи окупаційної влади, яка створювала власне "законодавство".

Псевдосуддю підозрюють створенні псевдозаконопроєктів:

"Цивільного кодексу";

"Цивільного процесуального кодексу";

"Земельного кодексу".



Екссуддя створювала псевдозаконопроєкти / Фото Офіс генпрокурора

Псевдосуддя досі ухвалює незаконні рішення

Громадянка України у 2018 році обійняла посаду "судді" від окупаційної влади. Згодом вона стала заступницею самопроголошеного голови Верховного суду, який підконтрольний Кремлю. Підозрювана досі входить до складу незаконної судової гілки та допомагає проводити підривну діяльність України.

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Зокрема, псевдосуддя займається "правосуддям" від імені окупаційної адміністрації Росії та ухвалює "судові рішення", що суперечать принципам Конституції та законам України. Дії жінки порушують права людей, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області. Підозрювану планують оголосити у розшук. Досудове розслідування триває.

Довідка. Згідно з Кримінальним кодексом України, державна зрада карається позбавленням волі від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна.



Жінка досі працює з окупантами / Фото Офіс генпрокурора

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