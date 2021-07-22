Прокуратура стверджує, що він допомагав Росії в окупації Криму в березні 2014 році. Саме тоді він надав країні-окупанту доступ до військової частини.
Зауважте Військовому, який поранив 9-річного хлопчика на Житомирщині, повідомили про підозру
Допомагав окупантам у Криму
Прокуратури Криму та міста Севастополя повідомила про підозру колишнього помічника командира Керченського загону морської охорони Держприкордонслужби. Підозра стосується державної зради.
Слідчі з'ясували, що підозрюваний у березні 2014 року допоміг окупантам та діяв проти України:
- всупереч затвердженому плану реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації, віддав наказ здати зброю до кімнати зберігання та особисто проконтролював його виконання;
- так він надав допомогу окупанту в доступі до військової частини №1472 Керченського загону морської охорони ДПСУ.
Також експосадовець мав доступ до особистих даних військовослужбовців та скористався цим.
Сприяв незаконному наданню громадянства Росії працівникам зазначеної військової частини,
– заявили у відомстві.
Він складав списки військовослужбовців для передачі їх спецслужбам Росії.
Останні справи щодо держзради: коротко
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