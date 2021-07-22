Прокуратура утверждает, что он помогал России в оккупации Крыма в марте 2014 году. Именно тогда он предоставил стране-оккупанту доступ к воинской части.

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Помогал оккупантам в Крыму

Прокуратуры Крыма и города Севастополя сообщила о подозрении бывшему помощнику командира Керченского отряда морской охраны Госпогранслужбы. Подозрение касается государственной измены.

Следователи выяснили, что подозреваемый в марте 2014 года помог оккупантам и действовал против Украины:

вопреки утвержденному плану реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, отдал приказ сдать оружие в комнату хранения и лично проконтролировал его выполнение;

в комнату хранения и лично проконтролировал его выполнение; так он оказал помощь окупанту в доступе к воинской части №1472 Керченского отряда морской охраны ГПСУ.

Также экс-чиновник имел доступ к личным данным военнослужащих и воспользовался этим.

Способствовал незаконному предоставлению гражданства России работникам указанной воинской части,

– заявили в ведомстве.

Он составлял списки военнослужащих для передачи их спецслужбам России.

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