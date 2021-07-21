Прокурорам удалось доказать, что в 2018 году фигуранта завербовали представители оккупантов Луганщины под кураторством российской ФСБ.
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Вражеская спецслужба дала ему задание: собирать информацию о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Тогда мужчина наладил контакты с военными ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом "секретно". За деньги он предлагал предоставить им секретную документацию о современном ракетном комплексе.
Осужденный сотрудничал со следствием
Шпиона задержали в мае 2020 года, когда он фотографировал имитационную документацию и пересылал ее сотрудникам российской ФСБ. За это ему должны были заплатить 10 тысяч долларов.
Как объяснили в прокуратуре, обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления. Поэтому его приговорили только к 8 годам лишения свободы (максимальная санкция статьи предусматривает 15).
Ранее ФСБ завербовала сотрудника Минюста
- Ранее ФСБ России завербовала работника Министерства юстиции Украины, который неоднократно посещал оккупирован Крым.
- Впрочем, суд освободил чиновника от ответственности за государственную измену. Все потому, что он сам сдался правоохранителям.