Прокурорам удалось доказать, что в 2018 году фигуранта завербовали представители оккупантов Луганщины под кураторством российской ФСБ.

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Вражеская спецслужба дала ему задание: собирать информацию о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Тогда мужчина наладил контакты с военными ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом "секретно". За деньги он предлагал предоставить им секретную документацию о современном ракетном комплексе.

Справка. В СБУ уточнили что фигурант пытался получить сведения о новейшей военной разработки – ракетном комплексе "Нептун".

Осужденный сотрудничал со следствием

Шпиона задержали в мае 2020 года, когда он фотографировал имитационную документацию и пересылал ее сотрудникам российской ФСБ. За это ему должны были заплатить 10 тысяч долларов.

Как объяснили в прокуратуре, обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления. Поэтому его приговорили только к 8 годам лишения свободы (максимальная санкция статьи предусматривает 15).

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