Вероятному пирату сообщили о подозрении за использование с целью получения вознаграждения вооруженного или невооруженного судна для захвата другого, а также применения насилия и грабежа в отношении экипажа.

Интересно Сотни торговых кораблей становились жертвами сомалийских пиратов: как действовали грабители

В Офисе генпрокурора отметили, это преступление – против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Украинец совершил нападение на судно в июле 2020 года

Украинец был сотрудником иностранной охранной компании. Он оказывал услуги в районах, которые опасны из-за пиратства. Мужчина в июле 2020 года прибыл с оружием на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана.

Он пригрозил капитану и сообщил, что захватывает судно. Пират хотел изменить курс в порт Фуджейра, а также получить за это деньги.

Украинский пират угрожал капитану оружием

Чтобы засвидетельствовать, что он настроен серьезно, пират даже выстрелил в потолок капитанского мостика. Капитан отдал приказ перевести судно в режим маневрирования, требования нападавшего передали компании-судовладельцу.

Переговоры продолжались 4 дня. В результате компания дала указание капитану, чтобы тот заплатил ему 6 тысяч долларов. Тот, в свою очередь, должен был сдать оружие и разблокировать судно.

Ранее Освобожденные из плена пиратов моряки Stevia вернулись в Украину: с ними встретился Зеленский

Обратите внимание! Правоохранители провели обыск в доме подозреваемого. Вскоре мужчине изберут меру пресечения.