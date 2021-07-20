Ймовірному пірату повідомили про підозру за використання з метою одержання винагороди озброєного або неозброєного судна для захоплення іншого, а також застосування насилля та пограбування щодо екіпажу.

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В Офісі генпрокурора наголосили, цей злочин – проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Українець здійснив напад на судно у липні 2020 року

Українець був співробітником іноземної охоронної компанії. Він надавав послуги у районах, які небезпечні через піратство. Чоловік у липні 2020 року прибув зі зброєю на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану.

Він пригрозив капітану та повідомив, що захоплює судно. Пірат хотів змінити курс до порту Фуджейра, а також отримати за це гроші.

Український пірат погрожував капітану зброєю

Аби засвідчити, що він налаштований серйозно, пірат навіть вистрелив у стелю капітанського містка. Капітан віддав наказ перевести судно у режим маневрування, вимоги нападника передали компанії-судновласнику.

Перемовини тривали 4 дні. В результаті компанія дала вказівку капітану, аби той заплатив українцю 6 тисяч доларів. Той, своєю чергою, мав здати зброю та розблокувати судно.

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