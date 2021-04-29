В конце XX века о себе заявили новые пираты. В Аденском заливе на востоке Африки сотни торговых кораблей становились жертвами морских разбойников из Сомали.

В начале 2000-х годов угроза потерять миллионы долларов пугала много компаний, которые возили товар морским путем через Аденский залив. Сравнительно небольшой морской коридор длиной 900 километров и шириной 300.

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Наибольшие риски попасть в руки пиратов есть при прохождении через пролив Баб-эль-Мандеб, который соединяет Красное и Аравийское моря. Ежедневно через пролив проплывают почти 5 миллионов баррелей нефти. Из них – 2 миллиона следуют через Аденский залив в Азию.

В самый успешный для сомалийских пиратов 2011 год убытки от их нападений на танкеры составляли почти 7 миллиардов долларов. Кроме того, торговые компании должны были дополнительно потратить более 2,5 миллиарда на топливо, чтобы корабли могли быстрее проходить опасные участки.

Кстати! Как правило, разбойники нападают группами около 10 человек. Таким составом они могут удержать под контролем в два раза более многочисленные экипажи.

Догнав корабль, пытаются взять его на абордаж. Ведь по международному законодательству, экипажи торговых судов не имеют права на оружие. Поэтому отбиваться остается разве что водой из гидрантов.

Для американского контейнеровоза Maersk Alabama это должен был быть обычный рейс. В начале апреля 2009 года судно отправилось из Омана в Кению. Туда должны были доставить гуманитарный груз.

И вдруг – крики, автоматные очереди, абордаж, заложники. Сценарий к фильму "Капитан Филлипс" – не причудливая выдумка голливудских режиссеров, а вполне реальные события, типичная история начала 2000-х годов.



Ричард Филипс / Фото Белого дома

Пираты нагло подобрались к кораблю на небольшом катере за 440 километров от Сомали. Четверо нападавших забросили крюки с веревками и вскарабкались на борт контейнеровоза.

Сомалийские пираты захватили американский корабль

"Они выяснили откуда мы, когда увидели американский флаг. Нападавшие праздновали. Они были в восторге, когда поняли, что захватили американский корабль", – рассказал член экипажа Maersk Alabama Колин Райт.

Для пиратов это означало круглую сумму выкупа. Взять ситуацию под контроль попытался главный инженер. Он погрузил корабль в темноту, выведя из строя главный и запасной генераторы и даже захватил в плен одного из морских разбойников.

Команда Maersk Alabama договорилась обменять бандита на капитана Филлипса. Но разбойники слова не сдержали. Они отплыли на спасательной лодке. Капитана забрали с собой.

За Филипса планировали взять выкуп – 2 миллиона долларов. Кто знает, как бы все закончилось, если бы не поспела подмога. В Алабаму шел эсминец Bainbridge.

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В погоню за пиратами направились 3 военных корабля. Чтобы сбить скорость лодки беглецов, над ним, поднимая волны, кружил вертолет. За 40 километров до берега дорогу бандитам заблокировал эсминец. Но отпускать Филлипса они все еще отказывались. На третий день заложник попытался скрыться.

"Я толкнул парня, который стоял у люка. Пришлось сделать это дважды. Он с криками полетел в воду. Я огляделся, нырнул и поплыл прочь. К сожалению, его крики разбудили трех других пиратов, они смогли увидеть меня в свете луны", – поделился капитан Филлипс.

Филлипс благодарит морских пехотинцев за свое спасение / Фото ВМС США

Разбойники начали стрелять вдогонку и капитан был вынужден вернуться. Но в конце, когда на спасательной лодке почти иссякло горючее, а море стало неспокойным, пираты разрешили взять себя на буксир. Судно с заложником теперь было на расстоянии всего 30 метров до Bainbridge.

Морские пехотинцы спасли капитана Филлипса

Вечером пятого дня события развивались стремительно. Морпехи увидели, что один из похитителей направил на капитана автомат. Снайперы сработали молниеносно. Пули нашли трех пиратов, а капитан Филлипс был в безопасности.

Когда началась волна пиратства

Волна пиратства поднялась в Сомали после гражданской войны. В январе 1991 года в стране свергли диктатора Мухаммеда Барре. В тот день перестали работать:

правительство;

армия;

полиция.

Но победители не смогли прийти между собой к согласию и начали новое кровавое противостояние. Оно раскололо страну на несколько самопровозглашенных государств. С 2004 по 2012 годы в стране существовало Переходное федеральное правительство, власть которого распространялась лишь на 60% столицы – города Могадишо.

У местного населения был небольшой выбор, где и как заработать денег. В руках рыбаков оказалось много дешевого оружия. И, как следствие, они быстро превратились в охотников за морскими караванами.

Отметим! В 2020 году Сомали заняло второе место в мире после Йемена в так называемом рейтинге хрупких государств. Недееспособность стран здесь оценивают, в частности, по соблюдению прав человека, криминогенной ситуации, экономическому положению, количеству государственных услуг.

Действующее правительство тоже не может похвастаться крепкой политической волей – в Сомали есть более десятка самопровозглашенных образований. Фактически действует клановая полукриминальная система, в которой на вершине пищевой цепи тот, кто сильнее. Почти 70% людей живут менее чем на 2 доллара в сутки.

Доступ к электроэнергии, чистой воде и другим коммунальным услугам в этой точке планеты – едва ли не признак роскоши. Меньше половины детей ходят в школу, а каждый восьмой ребенок дошкольного возраста живет впроголодь. Выживать помогает гуманитарная помощь.

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"Ты полностью зависишь от пищи от Всемирной продовольственной программы. Каждому человеку назначено 3 килограмма кукурузы и столько же кукурузной каши и одну чашку масла. И ты должен выдержать на этой пище 15 дней", – поделился сомалиец Омар Дигаль Абди.

Почему сомалийцы становятся пиратами

По словам сомалийцев, пиратство – вынужденная деятельность. К ней их толкает то, что их мнение не учитывают, забирают еду и загрязняют море.

"Многие иностранные кораблей приходят в воды Сомали и нелегально ловят рыбу. Эти корабли забирают снаряжение наших рыбаков. Они действительно огорчают местных людей. И те, кто работают в океане, решают отомстить. Ситуация обостряется и выливается в похищение кораблей", – рассказал Омар Абди.

"Современные Робин Гуды"

Так современные пираты оправдывают свое преступное ремесло и даже называют себя "береговой охраной" или "современными Робин Гудами". По иронии, больше всего от действий пиратов страдают сами сомалийцы.

Ведь разбойники нападают и на продовольственные судна Организации Объединенных Наций, которые везут гуманитарную помощь населению, что страдает от голода.



Сомалийские пираты / Фото Associated Press

Украинцы регулярно страдают от действий флибустьеров

Жертвами сомалийских флибустьеров не раз становились и украинские моряки. Резонансный случай произошел с грузовым судном "Фаина". В сентябре 2008 года корабль под флагом Белиза отправился из Николаева в кенийскую Момбасу.

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На борту были танки, огнестрельное оружие и ракетная установка "Град". У побережья Сомали этот опасный груз захватила группа из 67 местных морских бандитов. Большая часть членов экипажа "Фаины" были украинцами.

Пираты требовали беспрецедентную сумму выкупа – 35 миллионов долларов, угрожая взорвать корабль. Переговоры продолжались до февраля. И наконец "Фаину" и команду отпустили за 3 миллиона долларов. Нападавшие почти 2 суток делили деньги, а потом по очереди покидали судно небольшими группами.



Судно "Фаина", которое захватили пираты / Фото ВМС США

Из-за того, что "Фаина" была нагружена тяжелой техникой и оружием, этот инцидент поднял на уши весь мир. Боясь, что оружие попадет в руки террористов, на помощь украинцам свои боевые корабли отправила Америка. Впоследствии к миссии присоединились и корабли НАТО.

Расцвет пиратства в XXI веке

Время наибольшего "расцвета" пиратства в Аденском заливе было первое десятилетие XXI века. В период с 2005 по 2012 годы сомалийские пираты получили 360 миллионов долларов выкупа за захваченные суда. Однако самым нападающим доставалась мизерная сумма – примерно 0,1%. Остальное забирали местные короли преступного мира.

Куда пираты тратят награбленные деньги

Награбленные деньги, по словам самих пиратов, они тратят на:

обеспечение семьи;

оплату обучения детям;

закуп нового оружия и снаряжения для катеров.

Сомалийские пираты, в отличие от, например, нигерийских, редко убивают заложников. Жертвы случаются разве во время перестрелок с силовиками.

Кодекс поведения пиратов

У сомалийских пиратов есть даже свой кодекс поведения. Например, тот, кто первым запрыгнул в лодку во время атаки – потом получит вдвое большую плату. Ведь он больше рискует жизнью. Также у грабителей вроде бы не принято нападать дважды в одну и ту же цель.

Грабежами занимаются в основном мужчины в возрасте 20 – 30 лет. Самым популярным оружием является автомат Калашникова. Раздобыть оружие в регионе, охваченном постоянными конфликтами, не сложно.

В основном современные пираты – это бывшие рыбаки и моряки. Однако есть среди них и немало єкс-военных и полицейских. Существует даже несколько десятков нелегальных заведений, где обучают морских грабителей. Полный "бойцовский курс пирата" продолжается примерно год.



У сомалийских пиратов есть свой кодекс поведения / Фото Associated Press

Часто пираты переоценивают свои силы и даже пытаются нападать на своих полуржавых судах на военные корабли. Такие попытки нередко завершаются трагически для разбойников.

Операция ООН "Океанский щит"

В 2009 году ООН начала операцию "Океанский щит", бросив вызов произволу в Аденском заливе и вдоль берегов так называемого Африканского Рога, то есть Юго-Восточной Африки.

Отметим! К миссии присоединились более 20 стран, и это не только участники Североатлантического альянса.

Вертолеты отслеживают пиратские лодки и передают информацию боевым кораблям, которые уничтожают судна преступников. Параллельно в этих широтах антикорсарскую операцию "Аталанта" проводят военно-морские силы Европейского Союза. Участие в обоих миссиях принимал и украинский фрегат "Гетман Сагайдачный".

Борьба с сомалийскими пиратами совместными усилиями принесла результат. Если на пике проблемы в 2011 году, грабители атаковали более 200 судов, то в последующие годы нападения сократились до нескольких десятков. А последние 2 года официально фиксировали лишь единичные инциденты.

Зато статус опасных пиратов современности переняли банды в Гвинейском заливе. На западном побережье Африки промышляют нигерийские разбойники.

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В 2020 году от их "нелегальных охот" пострадали по меньшей мере полторы сотни кораблей. Поэтому миссия по охране морских караванов еще очень далеко от завершения.