У Нигерии пираты напали на судно с украинцами: 15 моряков взяли в плен
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты 11 марта атаковали танкер Davide B, на котором были украинцы. 15 членов экипажа взяли в плен.
Источник:Trade Winds
Кроме украинцев, на судне находились моряки из Румынии и Филиппин. Экипаж состоял из 21 человека.
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Что известно о захвате
- Группа из 9 вооруженных пиратов высадилась на борт танкера.
- Судно под флагом Мальты тогда плыло в 9 морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны.
Попали ли в плен украинцы
Пока неизвестно, граждан какой страны пираты взяли в плен.
К слову, как сообщает Fleetmon, танкер совершал коммерческое плавание из Риги в Лагос, что в Нигерии. Судно было предназначено для перевозки жидких химических веществ.
Пираты и моряки в плену: что известно о подобных случаях
- В декабре 2020 года у Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на сухогруз Stevia и захватили моряков. Среди последних было 6 украинцев.
- Моряков удерживали в течение 1,5 месяца. Однако в конце января их освободили. Кстати, в феврале мужчины прибыли в Украину и встретились с президентом Владимиром Зеленским.
- Пираты пытались захватить украинских моряков в Марокко в порту Касабланки. Однако украинцы отбили нападение, поэтому злоумышленники бежали.
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