В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты 11 марта атаковали танкер Davide B, на котором были украинцы. 15 членов экипажа взяли в плен.

Кроме украинцев, на судне находились моряки из Румынии и Филиппин. Экипаж состоял из 21 человека.

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Что известно о захвате

Группа из 9 вооруженных пиратов высадилась на борт танкера.

танкера. Судно под флагом Мальты тогда плыло в 9 морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны.

Попали ли в плен украинцы

Пока неизвестно, граждан какой страны пираты взяли в плен.

К слову, как сообщает Fleetmon, танкер совершал коммерческое плавание из Риги в Лагос, что в Нигерии. Судно было предназначено для перевозки жидких химических веществ.

Пираты и моряки в плену: что известно о подобных случаях