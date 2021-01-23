Пираты захватили 15 моряков в Гвинейском заливе: есть жертвы
В Гвинейском заливе пираты захватили 15 моряков. Они разобрали на судне Mozart, которое плыло под флагом Либерии, почти все навигационные приборы.
Сейчас транспортное средство идет почти вслепую. Об этом сообщили в телеграм-канале Sputnik Азербайджан.
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Что известно о захвате
Известно, что захват произошел в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе.
Есть жертвы
Жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов, родом из Азербайджана. Остальные члены экипажа – 15 моряков взяли в заложники.
Все они – граждане Турции. Среди них есть раненые,
– отметили в сообщении.
Пираты отпустили трех членов экипажа. В частности инженера Фуркана Ярена, главного инженера Суха Татлыгуля и еще одного моряка.
Начали спасательную операцию
Руководители министерств иностранных дел Азербайджана и Турции связались с капитаном турецкого судна Mozart. В то же время детали разговора неизвестны. Также турецкая сторона уже начала поисково-спасательную операцию.
Нападение пиратов в Марокко: коротко
- Одесские моряки 1 января в африканском порту Касабланка отбили атаку пиратов.
- Они напали на судно Viking Diamond. Инцидент произошел во время выгрузки судна.
- Украинские моряки дали отпор бандитам, и те вынуждены были бежать.
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