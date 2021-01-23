В Гвинейском заливе пираты захватили 15 моряков. Они разобрали на судне Mozart, которое плыло под флагом Либерии, почти все навигационные приборы.

Сейчас транспортное средство идет почти вслепую. Об этом сообщили в телеграм-канале Sputnik Азербайджан.

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Что известно о захвате

Известно, что захват произошел в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе.

Есть жертвы

Жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов, родом из Азербайджана. Остальные члены экипажа – 15 моряков взяли в заложники.

Все они – граждане Турции. Среди них есть раненые,

– отметили в сообщении.

Пираты отпустили трех членов экипажа. В частности инженера Фуркана Ярена, главного инженера Суха Татлыгуля и еще одного моряка.

Начали спасательную операцию

Руководители министерств иностранных дел Азербайджана и Турции связались с капитаном турецкого судна Mozart. В то же время детали разговора неизвестны. Также турецкая сторона уже начала поисково-спасательную операцию.

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