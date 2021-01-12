Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о строительстве железнодорожного сообщения между Арменией и Россией. Транспортное полотно будет проходить через территорию Азербайджана.

Соответствующее заявление глава Азербайджана сделал 11 января во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте Ильхама Алиева.

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Что сказал Алиев

После более чем 30 лет Азербайджан наконец будет иметь транспортное сообщение с Нахичеванской автономной республикой, которое проложат через территорию Армении.

Со своей стороны Армения получит железнодорожный выход на Россию и Иран через территорию Азербайджана.

В то же время сообщение через Нахичеванскую автономную республику обеспечит Азербайджану выход на Турцию.

Обратите внимание! 11 января в Москве прошли трехсторонние переговоры между главами России, Азербайджана и Армении. По итогам встречи руководители стран подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

Нахичеванская автономная республика (Азербайджан): карта