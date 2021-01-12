Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про будівництво залізничного сполучення між Вірменією та Росією. Транспортне полотно проходитиме через територію Азербайджану.
Відповідну заяву глава Азербайджану зробив 11 січня під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це мовиться на сайті Ільхама Алієва.
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Що сказав Алієв
- Після більш ніж 30 років Азербайджан нарешті матиме транспортне сполучення з Нахічеванською автономною республікою, яке прокладуть через територію Вірменії.
- Зі свого боку Вірменія отримає залізничний вихід на Росію та Іран через територію Азербайджану.
- Водночас сполучення через Нахічеванську автономну республіку забезпечить Азербайджану вихід на Туреччину.