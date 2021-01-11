Президент Росії Володимир Путін, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв провели переговори 11 січня у Москві. Темою для зустрічі став Нагірний Карабах. Опісля керівники держав підписали спільну заяву, проте позиції щодо результатів перемовин у них відрізняються.

Пашинян та Алієв лише кивнули один одному

На початку зустрічі Володимир Путін навіть обійняв Пашиняна та Алієва. Очільники ексворожих країн навіть не подали один одному руку, а лише обмінялись стриманими кивками. Про це повідомляє ТАСС, інформує 24 канал.

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Путін перед тим, як зачинити двері для представників преси, виголосив вступну промову, у якій наголосив на важливості підписаної 9 листопади угоди.

Завдяки спільним зусиллям, після інтенсивних, і нічних, і телефонних переговорів 9 листопада, ми погодили заяву, яку і підписали. Це базовий документ, у якому мовиться про припинення військових дій та відправлення у регіон російських миротворців,

– сказав Путін.

Росія, впевнений Путін, усі свої кроки узгоджує з напрацюваннями Мінської групи ОБСЄ. Також глава Кремля похвалився успішними діями російських миротворців у Нагірному Карабаху.

Що ще сказав Путін:

Угода від 9 листопада виконується.

Конфлікт може бути врегульований на повноформатній основі.

Створена система забезпечення режиму тиші.

У зоні діяльності російських миротворців діють 23 спостережні пункти.

Створені умови для повернення біженців – повернулись уже 48 тисяч осіб.

Головне завдання – розблокування економічних, торговельних та транспортних зв'язків у регіоні.

Дивіться відео з початку зустрічі:

На переговорах домовились про створення робочої групи

До представників медіа Алієв, Пашинян та Путін вийшли після переговорів, які тривали 4 години. Два президенти та прем'єр домовились підписати ще одну заяву про подальші кроки у регіоні та створити спільну робочу групу щодо Нагірного Карабаху.

Сторони дійшли згоди, що домовленість про припинення бойових дій в цілому виконується та серйозних порушень наразі не зафіксовано.

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Путін згадав про інтереси Росії

Президент Росії вважає, що врегулювання на півдні Кавказу зробить відносини між Москвою, Баку та Єреваном більш тісними.

Впевнений, що реалізація цих домовленостей піде на користь, як вірменському, так і азербайджанському народу. Без всяких сумнівів, піде на користь регіону в цілому, а значить й інтересам Росії,

– впевнений глава Кремля.

Алієв каже, що конфлікт – у минулому

Алієв висловив сподівання, що народи Азербайджану та Вірменії знайдуть сили та волю для примирення.

"За 2 місяці не було серйозних причин для занепокоєння. Все це вселяє впевненість, що нагірнокарабаський конфлікт залишився в минулому. Потрібно думати про майбутнє, як жити разом, по сусідству", – наголосив Алієв.

Пашинян заперечує, що конфлікт – врегульований

У Нікола Пашиняна позиція інша. Глава уряду Вірменії не вважає, що конфлікт вичерпано. Питання, яке найбільше турбує прем'єра, – це невизначений статус Нагірного Карабаху.

Звичайно, нам вдалося забезпечити режим припинення вогню, але ще залишається дуже багато питань, які повинні вирішуватися. Одне з цих питань – статус Нагірного Карабаху,

– сказав Пашинян.

Також не визначились з питанням про обмін полоненими, проте сторони бодай домовились над цим попрацювати.

Дивіться відео з виступами Пашиняна та Алієва:

Важливо! Вірменія отримає залізничне сполучення з Росією – через Азербайджан. Про це також домовились під час зустрічі.

Перше засідання робочої групи – до 30 січня

Також, згідно з рішенням очільників країн, перше засідання тристоронньої робочої групи щодо Нагірного Карабаху має відбутись до 30 січня. Саме ця група має встановити заходи для відновлення інфраструктури регіону.

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