Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що у нього були побоювання щодо перемир'я на 30 днів. Але поки що все розвивається досить непогано.

До теми Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

Чи буде перемир'я на 30 днів

Як наголосив Шейтельман, багато чого залежить від того, як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо припинення вогню. Наразі здається, що все йде позитивно для України.

Я побоювався, що вийде Трамп і почне розповідати, що Путін погодився на це, але висунув свої вимоги. Тоді би нас знову почали пресувати, заморожувати військову допомогу і так далі. Але ні. Трамп сказав, що Путін дав певні сигнали. Але цього поки недостатньо. Трампу потрібна дипломатична перемога,

– сказав Шейтельман.

Зараз Путін починає затягувати процес та знову торгуватися. Наразі видається, що таке тимчасове припинення вогню навряд чи запрацює. А якщо його й вдасться організувати, то не можна забувати про дії Росії з 2014 року.

Усі тут пам'ятають історію війни, яку Росія почала ще в 2014 році. Будь-яке перемир'я умовне, бо Росія його порушує,

– зазначив Шейтельман.

Важливо, що далі зробить Дональд Трамп. Було б цікаво побачити, якби він почав тиснути на Путіна.

Нагадаємо, російський диктатор Путін почав торгуватися щодо тимчасового перемир'я. Йому потрібні нахабні гарантії, що Україна не буде проводити мобілізацію, не готуватиме солдатів і не буде отримувати зброю.