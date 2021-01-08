В Баку спростували чутки про плани розмістити у трьох містах Азербайджану військові бази Туреччини. У МЗС країни стверджують, що це – неправда.

Що кажуть в Азербайджані Так, речник міністерства оборони Азербайджану Вагіф Дяргахли спростував інформацію, повідомляє азербайджанський Інтерфакс. До речі Азербайджан планує збудувати міжнародний аеропорт у Нагірному Карабаху Ця інформація не відповідає дійсності,

– стверджує Дяргахли. Речник переконує, що Азербайджан не розміщає іноземні військові бази на своїй території. Винятками є ситуації, що передбачені міжнародними договорами. Що цьому передувало Раніше кілька іноземних ЗМІ розповсюдили інформацію, нібито у трьох містах Азербайджану хочуть розмістити турецькі військові бази.

У нагірнокарабаському конфлікті Туреччина рішуче підтримувала Азербайджан та засуджувала дії Вірменії.

Крім цього, країни мають тісні культурні та етнічні зв'язки.

До речі, у грудні Туреччина направила в Азербайджан 60 військових. Це відбулося у межах домовленостей про будівництво центру з контролю за ситуацією в регіоні. Детальніше про конфлікт Азербайджану та Вірменії у Нагірному Карабасі – читайте за посиланням.