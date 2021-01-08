Чутки про розміщення військових баз Туреччини в Азербайджані: що кажуть в Баку
В Баку спростували чутки про плани розмістити у трьох містах Азербайджану військові бази Туреччини. У МЗС країни стверджують, що це – неправда.
Що кажуть в Азербайджані
Так, речник міністерства оборони Азербайджану Вагіф Дяргахли спростував інформацію, повідомляє азербайджанський Інтерфакс.
До речі Азербайджан планує збудувати міжнародний аеропорт у Нагірному Карабаху
Ця інформація не відповідає дійсності,
– стверджує Дяргахли.
Речник переконує, що Азербайджан не розміщає іноземні військові бази на своїй території. Винятками є ситуації, що передбачені міжнародними договорами.
Що цьому передувало
- Раніше кілька іноземних ЗМІ розповсюдили інформацію, нібито у трьох містах Азербайджану хочуть розмістити турецькі військові бази.
- У нагірнокарабаському конфлікті Туреччина рішуче підтримувала Азербайджан та засуджувала дії Вірменії.
- Крім цього, країни мають тісні культурні та етнічні зв'язки.
- До речі, у грудні Туреччина направила в Азербайджан 60 військових. Це відбулося у межах домовленостей про будівництво центру з контролю за ситуацією в регіоні.
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