Президент Азербайджану Ільхам Алієв розпорядився збудувати міжнародний аеропорт у звільненому місті Фізулі. Таким чином він планує приваблювати туристів на території, які будуть відновлювати після війни.

Про доручення Ільхама Алієва щодо будівництва міжнародного аеропорту повідомляє видання Інтерфакс-Азербайджан.

Цікаво Вірменія назвала кількість загиблих у війні за Нагірний Карабах

Доручення я вже дав, наразі триває відбір місця для аеропорту. Щонайменше цього року повинна бути готова злітно-посадкова смуга,

– розповів азербайджанський лідер.

Для чого в Нагірному Карабаху аеропорт

Ільхам Алієв оголосив місто Шуша культурною столицею та збирається відновити його після окупації. Вже після відновлення місто хочуть зробити привабливим для туристів.

"З Фізулі дорога в Шушу коротша. Будівництво аеропорту у Фізулі дозволить запрошувати іноземних гостей в Шушу", – розповів Ільхам Алієв.

До слова, нині Фізулі – це місто-привид. У 1991 році його окупували вірменські війська, після чого звідти виїхали азербайджанці. Для самих вірмен воно було цікавим лише як пункт на шляху до Нагірного Карабаху.

Шлях з Фізулі в Шушу в Азербайджані: карта