Від початку ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху і до кінця 2020 року судово-медичну експертизу у Вірменії пройшли 3330 тіл загиблих людей. Це може бути не остаточна цифра, адже тіла знаходять досі.

Вірменія повідомила про втрати у війні за Карабах

Станом на 1 січня 2020 року судово-медичну експертизу у Вірменії пройшли 3330 тіл загиблих у війні за Нагірний Карабах. Про це у фейсбуці повідомила прессекретарка міністерства охорони здоров'я країни Аліна Нікогосян.

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Мовиться про останнє загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у період 27 вересня – 9 листопада 2020 року. Але тіла загиблих виявляють і донині, як зауважила Нікогосян.

За її словами, наразі тільки 436 тіл ідентифіковані, ще щодо 871 тривають аналізи. На жаль, такі темпи – це максимум, який через технічні причини зараз Вірменія може собі дозволити.

Влада країни вже придбала "єдину лінію судово-генетичного тестування", аби найближчим часом прискорити процес, встановити особи усіх загиблих та видати їх родичам для належного поховання.

Зверніть увагу: 28 грудня Азербайджан повідомив, що під час воєнних дій у Нагірному Карабасі загинули 2 823 військових цієї країни.

Війна за Нагірний Карабах: коротко про загострення 2020 року