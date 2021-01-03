Вірменія назвала кількість загиблих у війні за Нагірний Карабах
Від початку ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху і до кінця 2020 року судово-медичну експертизу у Вірменії пройшли 3330 тіл загиблих людей. Це може бути не остаточна цифра, адже тіла знаходять досі.
Вірменія повідомила про втрати у війні за Карабах
Станом на 1 січня 2020 року судово-медичну експертизу у Вірменії пройшли 3330 тіл загиблих у війні за Нагірний Карабах. Про це у фейсбуці повідомила прессекретарка міністерства охорони здоров'я країни Аліна Нікогосян.
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Мовиться про останнє загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у період 27 вересня – 9 листопада 2020 року. Але тіла загиблих виявляють і донині, як зауважила Нікогосян.
За її словами, наразі тільки 436 тіл ідентифіковані, ще щодо 871 тривають аналізи. На жаль, такі темпи – це максимум, який через технічні причини зараз Вірменія може собі дозволити.
Влада країни вже придбала "єдину лінію судово-генетичного тестування", аби найближчим часом прискорити процес, встановити особи усіх загиблих та видати їх родичам для належного поховання.
Війна за Нагірний Карабах: коротко про загострення 2020 року
- Нагірний Карабах є частиною Азербайджану, однак контроль над нею та деякими іншими територіями Баку втратив після розпаду СРСР та війни 1991 – 1994 років.
- 27 вересня 2020 року Азербайджан у збройний спосіб вирішив відновити контроль над цими територіями, які вважав окупованими Вірменією.
- Активні бойові дії тривали до 9 листопада, того дня Єреван та Баку за посередництва Кремля підписали угоду про повне припинення військових операцій.
- Сторони зупинилися на тих позиціях, які займали станом на 9 листопада (зауважимо, Азербайджан значно просунувся у процесі поновлення контролю за своїми міжнародно визнаними територіями).
- На лінію контакту сторін та коридор, який з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом поставили російських миротворців.
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